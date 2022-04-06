Франция завершила подготовку к проведению международной гуманитарной операции в Мариуполе для эвакуации жителей города и ждет одобрения со стороны России. Об этом заявил в среду госсекретарь, официальный представитель правительства республики Габриэль Атталь.

«Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с президентом России Владимиром Путиным изложил инициативу проведения операции, которая бы обеспечила доставку гуманитарной помощи в Мариуполь и позволила тем, кто этого желает, покинуть город. Операция спланирована и может быть проведена, но важно получить согласие российских властей», — сказал он.