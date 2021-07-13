Франция вводит обязательную вакцинацию медицинского персонала и ряда других категорий работников.

Об этом, как передает ТАСС, заявил в понедельник президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в понедельник с телеобращением к стране.

«Мы вводим обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинского персонала и представителей ряда других профессий. <…> Контроль и административные наказания будут применяться для проверки выполнения этого распоряжения с 15 сентября», — сказал французский президент. Он объяснил эти меры ухудшением эпидемиологической ситуации.