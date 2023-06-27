Франция впервые провела испытания гиперзвукового боевого блока V-MAX.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Parisien.

Как отмечает издание, испытательный полет маневрирующего боевого блока в небе над Окситанией «состоялся в понедельник вечером». При этом аппарат смог более чем в пять раз превысить скорость звука (около 6 тыс. км/ч).

По данным газеты, для обеспечения безопасности испытаний был введен запрет на полеты, а также морскую навигацию в районе протяженностью около 2 тыс. км.