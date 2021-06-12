Франция хочет воспользоваться своим председательством в Евросовете для того, чтобы приучить европейцев использовать французский язык вместо английского.

В 2022 году страной-председателем в Евросовете станет Франция. Это означает, что представители этой страны будут организовывать все мероприятия высшего политического органа Европейского союза, состоящего из глав государств и правительств. И, как стало известно изданию Politico, руководство страны планирует использовать эту возможность для возвращения la langue de Molière (языку Мольера, — прим. ред.) его былого значения.

Напомним, что в течение около 30 лет с момента появления ЕЭС, а затем ЕС, главным рабочим языком европейской дипломатии и структур в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге был французский. И только после вступления в Евросоюз в 2004 году стран Восточной Европы, а также Мальты и Кипра акцент переместился на английский, который изучали в большинстве школ в странах соцлагеря. На сегодняшний день, по данным европейского статистического агентства Eurobarometer, французский язык занимает третье место среди используемых европейцами — на нем говорят 26 процентов из них. На втором месте находится немецкий с 32 процентами, а на первом, конечно, английский, которым в той или иной степени владеет половина жителей Европы. Такое положение дел давно возмущает французских политиков, тем более, что в списке 24 официальных языков ЕС английский был закреплен только за Великобританией, а эта страна уже не является членом Евросоюза. Но до сих пор почти 90 процентов законопроектов и нормативных актов в ЕС изначально пишутся на английском, после чего переводятся на другие языки блока. Французы решили покончить с этой практикой жесткими мерами: они объявили, что во время председательства страны в Евросовете все ключевые заседания будут проводиться на французском языке, на нем же будут вестись — с возможностью последующего перевода — все протоколы и примечания, подготовительные мероприятия и даже переписка. «Если письмо от Европейской комиссии придет на английском языке, оно останется без ответа — Le français est nécessaire (французский обязателен, — прим. ред.)», — пишет Politico со ссылкой на источники в МИД Франции.

Для того, чтобы это стало возможным, правительство страны выделит дополнительные финансовые средства на языковые курсы в Брюсселе для европейских чиновников. По данным Еврокомиссии, 80 процентов ее сотрудников уже и так говорят на французском. Это неудивительно, ведь Франция, а также Бельгия, где французский является одним из официальных языков, входит в тройку стран, наиболее широко представленных в аппарате европейских организаций. «Несмотря на то, что английский является рабочим языком и он широко распространен, в институтах ЕС сохранилась основа для самовыражения на французском. Наша задача — удобрить почву и вернуть его к активной жизни», — сказал изданию высокопоставленный французский дипломат (rg.ru).