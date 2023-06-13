Французские власти обнаружили цифровую дезинформационную кампанию против нескольких европейских стран, включая Францию. Она действовала с сентября с участием «государственных учреждений или организаций, аффилированных с российским государством», которые «распространяли ложную информацию».

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. По ее словам, речь идет о создании поддельных веб-страниц, которые выдают себя за французские СМИ, в частности 20 Minutes, Le Monde, Le Parisien и Le Figaro, и правительственные сайты, а также создание фейковых учетных записей в социальных сетях.

Отмечается, что кампания была выявлена заранее, уже приняты защитные и профилактические меры, также еще продолжаются другие технические меры. Кроме этого, министерство иностранных дел предотвратило попытку кражи личных данных на своем сайте.

Колонна сообщила, что к этой кампании были привлечены русскоязычные лица, российские посольства и культурные центры, а также «несколько российских компаний». Глава МИД описала их действия как «гибридную стратегию, которую Россия реализует, чтобы подорвать условия для мирных демократических дебатов».

«Франция осуждает эти действия, которые не достойны постоянного члена Совета Безопасности ООН. Ни одна попытка манипуляции не отвлечет Францию от ее поддержки Украины в условиях агрессивной войны России», — заявила Катрин Колонна.

Как пишет France 24, кампания по дезинформации была направлена на распространение ложных, враждебных по отношению к Украине новостей, которые должны были выглядеть так, будто они были опубликованы известными французскими СМИ.

«Французские власти тесно сотрудничают со своими партнерами, чтобы одержать победу над гибридной войной, возглавляемой Россией», — добавила глава МИД.

Также отмечается, что Франция уже несколько лет обращает внимание на российские кампании по дезинформации в регионах франкоязычной Африки, особенно тех, где активно действовала российская группа наемников «Вагнера».