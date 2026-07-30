Илон Маск возобновляет работу политического фонда America PAC с целью оказания финансовой поддержки Республиканской партии в преддверии запланированных на 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Маск планирует потратить, по их данным, значительные средства «для повышения явки избирателей», поддерживающих республиканцев. Речь идет «о поквартирном обходе избирателей, цифровой рекламе и прямой почтовой рассылке, направленных на мобилизацию базы партии». Представители Маска отказались уточнить, сколько именно он намерен потратить на эти цели. Но, учитывая его пожертвования в 2024 году, ожидается, что эта сумма будет немалой, говорится в публикации.

Фонд предпринимателя потратил более $260 млн во время избирательной кампании президента США Дональда Трампа в 2024 году.

По словам политического советника Трампа — Джеймса Блэра, America PAC была «важнейшим партнером в мобилизации избирателей в позапрошлом году, и возвращение фонда в 2026-м станет огромным подспорьем для республиканцев по всей стране».