Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье во Франции, по его итогам будет определен победитель, который возглавит страну на ближайшие пять лет. Согласно итогам первого тура, прошедшего 10 апреля, французам предстоит выбирать между действующим президентом Эмманюэлем Макроном, который баллотируется на второй срок, и кандидатом от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Как сообщили в Национальном институте статистики и экономических исследований, в списках избирателей зарегистрированы более 48,7 млн французов. Макрон вместе с супругой будет голосовать на участке в северном курортном городе Ле-Туке, где расположена семейная вилла президентской четы. Ле Пен посетит избирательный участок в коммуне Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале), которую она представляет в парламенте. .

Избирательные участки в европейской части страны и на Корсике начнут работу в 08:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени). В большинстве коммун они закроются в 19:00 (21:00 по бакинскому времени), однако в крупных городах, в том числе в Париже, Марселе, Бордо и Лионе, избиратели смогут голосовать вплоть до 20:00 (22:00 по бакинскому времени). При этом в заморских департаментах и диппредставительствах на американском континенте голосование стартовало еще в субботу. Предварительные результаты выборов будут объявлены одновременно в метрополии и на французских территориях в западном полушарии.

Как сообщил ранее официальный представитель правительства, госсекретарь Франции Габриэль Атталь, окончательные результаты будут объявлены Конституционным советом в среду, 27 апреля, или в четверг, 28 апреля. Инаугурация нового президента Франции пройдет до 14 мая.