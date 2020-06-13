Франция открывает границы для стран ЕС

Франция откроет границы для прибывающих из стран — членов Евросоюза с полуночи 15 июня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом говорится в совместном коммюнике МИД и МВД страны.

«С учётом благоприятного развития санитарной ситуации во Франции и Европе и в соответствии с представленными вчера рекомендациями Еврокомиссии Франция с 00:00 15 июня снимает все ограничения на пересечение своих внутренних границ», — приводит фрагмент документа РИА Новости.

Кроме того, ограничения при въезде во Францию снимаются для прибывающих из Андорры, Исландии, Лихтенштейна, Монако, Норвегии, Сен-Мартена, Сан-Марино, Швейцарии и Ватикана.

При этом Франция приняла решение сохранить требование о 14-дневном карантине для прибывающих из Испании и Великобритании.

В документе также указано, что Франция в соответствии с рекомендациями ЕК приступит к постепенному открытию внешних границ для государств вне ЕС с 1 июля.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза приступить к постепенному частичному открытию внешних границ для граждан других государств с 1 июля.