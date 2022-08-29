Госсекретарь по делам Европы при МИД Лоуренс Бун заявила в эфире телеканала «France-2», что Франция готова поставлять газ в Германию, так как она поставляет Франции электроэнергию.

«Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ», — сказала она.

По словам Бун, такое сотрудничество является примером европейской солидарности. При этом политик отметила, что страны Евросоюза будут координировать действия по сокращению и оптимизации потребления электроэнергии.

Кроме того, госсекретарь рассказала, что цены на электричество во Франции в 2023 году продолжат расти.