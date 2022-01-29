Франция готова при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен французских военных. Об этом сообщила в субботу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции France Inter.

«Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии — стране, граничащей с Украиной — при соответствующем решении НАТО», — сказала Парли. «Речь идет о нескольких сотнях военных», — уточнила она.

Глава французского оборонного ведомства напомнила, что в четверг для обсуждения этого вопроса она посетила Бухарест. В этот же день в Румынию прибыла группа экспертов Министерства вооруженных сил Франции для оценки возможного расширения миссии НАТО в этой стране. «Мы обсуждали этот вопрос (отправки военных — прим. ТАСС) с нашими румынскими партнерами», — сказала она. «В ближайшее время у нас должна состояться встреча с членами НАТО по этому поводу», — добавила Парли.

Она напомнила, что на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности «взять на себя обязательства по новым миссиям типа EFP [enhanced forward presence, «усиленное присутствие на переднем крае»], в частности в Румынии, если такое решение будет принято в НАТО». Министр отметила озабоченность Парижа ситуацией вокруг Украины и подчеркнула необходимость деэскалации напряженности.