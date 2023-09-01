Папа римский Франциск в пятницу, 1 сентября, начал четырехдневный визит в Монголию. Самолет понтифика приземлился в Улан-Баторе утром по местному времени, где Франциска встретил министр иностранных дел Монголии Батмунхийн Батцэцэг с почетным караулом, сообщает агентство AFP.

После приема в аэропорту Франциск встретился с монгольским кардиналом итальянского происхождения Джорджо Маренго. Франциск стал первым главой римско-католической церкви, посетившим Монголию. Большинство жителей этой страны исповедуют буддизм, а к католикам себя причисляют около 1400 человек. Монгольская община — одна из самых маленьких в мире, в стране служат 25 католических священников и 33 монахини, пишет AFP.

Визит понтифика продлится до понедельника, 4 сентября. В рамках поездки с Франциском встретятся президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Ожидатся, что 3 сентября папа римский примет участие в службе, к которой присоединятся паломники из России, Китая, Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Кыргызстана и Азербайджана. (DW)