Сегодня в Азербайджане дан старт международному фотопроекту Four seasons of Shusha — «Четыре сезона города Шуша».

Как сообщает #, проект осуществляется министерством культуры при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Все подробности раскрыли организаторы и куратор проекта на

пресс конференции, состоявшейся в Национальном музее искусств Азербайджана.

Заведующей отделом медиа и коммуникаций министерства культуры Марьям Гафарзаде рассказала о мероприятиях и проектах, посвященных городу Шуша, которые министерство реализует и планирует осуществить в этом году.

Она сообщила, что в проекте «Four seasons of Shusha» примут участие четыре всемирно известных фотографа из Турции, Германии, Финляндии и Швейцарии. Это Хусейин Ташкин, Хэннес Беккер, Тийна Итконен и Рето Гюнтли.

Завотделом музеев, галерей и выставок культурного ведомства Наргиз Абдуллаева заявила, что главная цель проекта — пропаганда города Шуша в мире, его культурного наследия, архитектуры и истории:

«Город Шуша прекрасен во все времена года. С помощью фотоискуства мы хотим продемонстрировать миру красоту природы и историю города. Фотографы посетят Шушу, проведут там несколько дней. Для них будет организована экскурсия, они узнают все об истории, культуре, архитектуре, известных личностях, которые жили в Шуше. Мы хотим, чтобы они ощутили всю неповторимую ауру прекрасного города Шуша», — сказала Наргиз Абдуллаева.

По ее словам, в рамках проекта для азербайджанских фотографов будет организован мастер-класс. Участники проекта «Four seasons of Shusha» поделятся с коллегами своим опытом.

Куратор Анджело Букарелли (Италия) сообщил, что проект стартует в мае и первым его участником станет фотограф из Турции Хусейин Ташкин.

«Мы живем в современном мире и знаем, что фотография обладает большой силой. Своим проектом мы хотим продемонстрировать всему миру невероятную красоту города Шуша. Поэтому наш проект охватывает четыре времени года. Каждый из четырех фотографов будет снимать опреденный сезон. У каждого фотографа свой взгляд и свое видение. Каждый покажет город Шуша с точки зрения своих излюбленных ракурсов и стиля», — пояснил куратор.

В июне в Азербайджан прибудет фотограф из Швейцарии, в сентябре из Германии, а в декабре — из Финляндии.

По итогам каждого сезона для азербайджанских фотографов будет организован тренинг от зарубежных коллег, участников проекта.

По словам Анджело Букарелли, в рамках каждого сезона будет отобрано 30-40 фоторабот. В целом в проект войдут более 100 фотографий, все они будут включены в каталог, изданный на азербайджанском и английском языках.

Помимо этого, по итогам проекта будут организованы передвижные выставки — в Азербайджане, Турции, Германии, Финляндии, Швейцарии, и других странах.