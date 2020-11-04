Фосфорус Армениус или самое страшное химическое оружие – это ложь и самообман

«Армянские ВС, армянская армия не только показали высокий уровень боеготовности, но и подтвердили статус наиболее боеспособной и интеллектуальной армии в регионе!» Это цитата из выступления премьер-министра Пашиняна на заседании правительства Армении 22 июля нынешнего года.

Прошло всего три месяца. Армянский лидер уже не утверждает, что его вооруженные силы самые боеспособные в регионе, не хвастается самой интеллектуальной армией, как минимум, на Кавказе: теперь Пашинян, судя по его обращению к народу от 21 октября, возлагает больше надежд на добровольческие отряды, куда берут всех подряд без специального айкью-теста. Кроме того, выясняется, что в армянской армии имеются серьезные проблемы с дисциплиной: 27-го октября премьер-министр по телевидению угрожал тем, кто не выполняет военные приказы – призывал наказать их «по всей строгости закона» и даже просил население помочь «общественным порицанием».

Ложь, пустословие и постоянные ухищрения армянских властей довели ситуацию в регионе до сегодняшней трагической фазы. Более четверти века вся их политика была подчинена одной цели: удержать захваченные территории соседнего государства. Ради этого они жертвовали благосостоянием народа, пытались манипулировать не только мировым общественным мнением, но и обманывали собственное население. Результатом стал глубокий экономический, социальный, демографический кризис, а теперь страна стоит у черты военно-дипломатической катастрофы.

Кому непонятно, что если бы Азербайджан не почувствовал приближение такой катастрофы, всегда осторожная и терпеливая в Карабахском вопросе алиевская власть не рискнула бы дать на военные провокации противника столь серьезный контр-наступательный ответ?

Всем понятно, кроме Армении. Куда ведет собственную страну Пашинян, когда, вытирая пот со лба, говорит, что будет идти до конца? Видят ли он, его предшественники, нынешние соратники и оппоненты (если таковые остались) этот конец? Вместо того, чтобы перед угрозой полного поражения согласиться на отвод войск хотя бы из пяти оккупированных районов Азербайджана (кстати, за месяц войны они уже практически отвоеваны), власти Армении продолжают упорствовать: они дошли до того, что отправляют теперь на фронт малолеток и наспех «обученных» военному делу женщин сражаться против азербайджанского спецназа.

Оккупации пятой части признанного мировым сообществом территории соседнего государства нет и не может быть юридического обоснования. У Армении всегда был один единственный аргумент в свою пользу – сила, создавшая, как любили говорить ее руководители, «новую реальность» в регионе. Даже достаточно миролюбиво настроенные армянские политики, политологи, эксперты повторяли: «мы эти земли кровью завоевали, можете, отвоюйте!» Одной из форм выражения такой позиции и являются слова Пашиняна, приведенные в начале статьи.

Теперь и этот аргумент обарачивается против самой Армении.

Армяне, конечно, умеют воевать. Даже сейчас, при явном преимуществе азербайджанской армии, победа достается ей нелегко. Но по всему видно, что страна к войне в новых условиях совершенно не готова. Она все эти годы жила иллюзиями, занималась самообманом. И безнадежно отстала. Она не поняла, что война сегодня – это не просто стрельбище размером с Карабах и громкие крики «Миацум», это экономика, финансовые, технические возможности, людские ресурсы, дипломатическая поддержка, наконец. Если кто-то думает, что помешать проталкиванию через Совбез ООН новой, не отвечающей ее интересам резолюции может каждая маленькая страна, как Азербайджан, то глубоко ошибается.

Постоянные провокации на государственной границе и фейковые вбросы Армении с целью привлечь к прямому участию в вооруженном конфликте третьи страны тоже уже не помогают. Лет 30 тому назад все было по-другому. Но за годы существования независимого армянского государства многие прозрели, поняли с кем имеют дело. Именно поэтому не надо было армянской пропаганде так безжалостно обманывать, в первую очередь, собственный народ, убеждая одурманенных патриотическими лозунгами людей в том, что, «если начнется еще одна война с Азербайджаном, мы быстро дойдем до Гянджи и Евлаха».

Беда в том, что даже сейчас, когда бои приближаются не к Гянжде, а к столице Карабаха Ханкенди (Степанакерт), Армения продолжает врать, не оставляет попыток компенсировать свои поражения на поле боя победами в информационной войне. Сообщается о разрушении азербайджанцами действующего роддома, вскоре выясняется, что речь идет о еще незавершенном строительстве; публикуется фотография «сирийского террориста» в форме азербайджанского пограничника, потом всплывает снимок этого же «террориста» в казарме рядом с министром оброны Армении. Показывают нам видеокадры уничтожения крупного военного склада азербайджанской армии, геолокация определяет, что это горит склад в тылу армянских войск. Предъявляют снимок сбитого в одном месте азербайджанского беспилотника под номером 151, а через день показывают, как совершенно в другом месте он же еще раз падает на машину священника, но Бог того спасает! Сфабрикованных иллюстраций к ужасающим рассказам об отрезанных головах и ушах, жестоких убийств военнопленнs[, а также подлогов, когда под портретами тяжело раненых при обстреле мирных городов азербайджанских детей пишутся армянские имена, просто не счесть. Ну, а история с использованием азербайджанской армией фосфорных бомб, которые, вызывая лесные пожары, лишают эту же армию главного преимущества – возможности использовать в бою дроны, является редким примером. Так ведь армянские защитники прав человека не только поверили в такую чушь, но и провели «срочное расследование» и собрали нужные «факты» для представления международным организациям, чтобы те осудили Азербайджан за применение запрещенного оружия!

Говорят, никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов. Я не утверждаю, что Азербайджан тут является исключением или им должна стать Армения. Но поражает то, что вся армянская информационная политика построена именно на подтасовке фактов. И не устают ведь! Армянская пропаганда ничуть не более интеллектуальна, чем ее армия. Однако она упорная и последовательная. Долбят, долбят, долбят, пока не пробьют брешь в стене. И если мир не поверит, своих точно убедят. Так, например, уже практически все армяне верят, что против них воюет не Азербайджан, а Турция и наемники-террористы, хотя с удовольствием делятся фотографиями пленных и убитых на поле боя азербайджанцев. Они «точно знают», что цель азербайджанцев – это устроить геноцид мирных армян, не задаваясь вопросом, как тогда получается, что с азербайджанской стороны на этой войне убито в два, а ранено в три раза больше гражданских людей, чем с армянской? Они даже не сомневаются, что священный долг России – прийти и воевать за них против Азербайджана, долг Америки – признать Нагорный Карабах, долг Европейского Союза – узаконить оккупацию азербайджанских земель. Они абсолютно невосприимчивы к альтернативному мнению. Есть только одно правильное мнение – это их. Геноцид не подлежит обсуждению, независимость Нагорного Карабаха – не подлежит обсуждению, справедливость притязаний армян на территории чужих государств не подлежит обсуждению. Неважно, что у другой стороны может быть своя аргументация, подтвержденная международным правом, свой взгляд. На СМИ, освещающие этот взгляд, оказывается жесткое, в том числе силовое давление. Только за последние полтора месяца подобное давление испытали на себе крупные средства массовой информации Франции, США, Англии, Швеции, Украины и т.д., с протестами против такого давления выступили международные правозащитные и журналистские организации.

Я привожу эти примеры, конечно же, не в качестве доказательства агрессивности народа. Думаю, что по своей природе нет ни постоянно агрессивных, ни всегда добрых народов. Новейшая история не раз нам демонстрировала, как можно под длительным воздействием пропаганды превратить мультикультурное обшество в однородную массу, создать в ней особые ожидания, сформировать соответствующую психологию. Но я хочу сказать и подчеркнуть одну мысль: ложь и обман – это бумеранг. Когда к ним привыкаешь, они обязательно приводят к самообману и тогда вызывают в общественном сознании химические процессы, похуже фосфорной бомбы.

И знаете, чему еще я удивляюсь: как страна, которая неспособна охранять границы даже по всем законам принадлежащей ей территории, надеется удержать чужие незаконно захваченные земли? Наверное, на это и намекал журналист испанского агентства EFE, прося Пашиняна прокомментировать снимки, на которых изображены российские военные на армянской границе. Премьер-министра это ничуть не смутило:

“В этом нет никакой новости. Российские пограничники стоят на границе Армении с Турцией и Ираном. То есть, так было всегда. И сейчас в результате последнего развития событий российские пограничники стоят также на юго-восточной и юго-западной границе Армении. То есть, в этом по сути нет никакой новости”.

Вот что я имел ввиду, говоря о химических процессах в сознании, вызванных самообманом. Теперь представьте на миг выражение лица Пашиняна, если ему сказать, что с завтрашнего дня юго-западные границы Азербайджана также будут охранять турецкие пограничники.

Айхан, Рressklub.az