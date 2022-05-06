Нефтегазовая компания Shell анонсировала продажу своего заправочного бизнеса в России — более 370 АЗС в 28 городах по всей стране. Об этом пишет журнал Forbesсо ссылкой на источники.

По их словам, потенциального покупателя уже нашли, однако сделка еще не закрыта. Уточняется, что Shell продает все автозаправки вместе с персоналом при условии, что работникам АЗС будут платить текущие зарплаты до конца года.

Среди потенциальных покупателей сети АЗС — «Лукойл», рассказали источники.

В конце февраля Shell заявила, что выходит из совместных проектов с «Газпромом» и «Газпромнефтью», включая «Сахалин-2», «Енисей» и «Салым Петролеум». Также компания прекратила участие в «Северном потоке — 2».

5 мая стало известно о том, что Shell по итогам первого квартала потеряла $3,9 млрд в связи с уходом из России. Из-за ухода в отставку исполнительных директоров Shell и уходом управленческого и технического персонала было утрачено существенное влияние на инвестиции в «Сахалин-2».