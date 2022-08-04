Журнал Forbes планируют продать новому владельцу. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Издатель Forbes привлек Citigroup, чтобы найти нового владельца актива. По данным собеседников газеты, предложения о покупке направлены крупнейшим медиахолдингам, в том числе Yahoo.

Владельцы Forbes намерены выручить за него не менее 630 миллионов долларов, но пока непонятно, смогут ли они найти покупателей на такую сумму, отмечает The New York Times.

Осенью прошлого года Forbes объявил о планах выхода на биржу. Предполагалось, что компания станет публичной в августе. Однако от этих планов пришлось отказаться из-за слабого интереса инвесторов.

Журнал Forbes издается с 1917 года, имеет 45 лицензированных версий в разных странах. До 2014 года издание принадлежало семье Форбсов, но потом большая доля акций была продана компании Integrated Whale Media Investments. (svoboda.org)