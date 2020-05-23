Высота волн на Каспии достигла 3.2 метра

Согласно информации Национального департамента гидрометеорологии МЭПР на 19:00 23 мая, в Дашкясане, Загатале, Губе и Гусаре пошел дождь.

Как сообщили в МЭПР, северо-западный ветер усилился в Нефтчале до 35 м/с, Нафталане – до 32 м/с, Гяндже – до 32 м/с, Товузе, Агстафе и Тертере – до 25 м/с, Евлахе – до 23 м/с, Агдаме и Хачмазе – до 20 м/с, Шамкире – до 19 м/с, Зардабе – до 18 м/с, Ярдымлы – до 16 м/с, на Абшеронском полуострове: в Маштаге – до 33 м/с, Баку – до 30 м/с, Пираллахы, острове Гум – до 25 м/с, Бинагади – до 23 м/с, Аляте – до 22 м/с, Нефтяных Камнях – 25 м/с, Сумгайыте – до 24 м/с.

Согласно информации станции Нефтяные Камни, высота волн в Каспии достигла 3.2 метра.