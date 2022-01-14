Российский фондовый рынок обвалился на фоне безрезультативности переговоров России с США и НАТО, сообщает Агентство Анадолу.

Российская валюта в пятницу впервые с июля 2021 года обесценилась на 0,83 процента — до 76,9 рублей за доллар, и до 88 рублей за евро (падение на 0,77 процентов).

Индекс Московской биржи (MICEX) снизился на 1,78 процента — до 3609 пунктов.

Индекс РТС снизился более чем на 2,6 процента – до 1477 пунктов.

Аналитики отмечают, что вероятность военного конфликта между Россией и Украиной, а также отсутствие результатов диалога Москвы с Западом, оказывают давление на российскую экономику.

Переговоры между Россией и НАТО о гарантиях безопасности проходили в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия – НАТО, а 13 января – консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

В Москве заявили, что российская сторона пока не получила «адекватной» реакции на свои предложения.