Фонд Нобеля принял решение не приглашать послов РФ и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме.

Как передает «Росбалт», об этом говорится в заявлении фонда.

В сообщении уточняется, что такое решение принято из-за военного конфликта в Украине.

Напомним, что в 2022 году Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира за защиту прав человека в своих странах российской правозащитной организации «Мемориал» (внесена в реестр НКО-иноагентов и ликвидирована), украинскому Центру гражданских свобод и белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому.