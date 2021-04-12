Фокус на внутренних туристах и реанимации въездного туризма: каким будет летний сезон в стране?

Лето–пора отпусков и путешествий, и некоторые страны, несмотря на пандемию, уже готовятся к туристическому сезону. Для того чтобы в сегодняшних непростых условиях привлечь туристов, ими разрабатываются разные стратегии. Так, на Мальте власти решили выплачивать туристам до двухсот евро, чтобы возродить туристическую отрасль. Туристы из других стран получат деньги, если пробудут на острове не менее 3 дней и забронируют номер непосредственно через местный отель. Сумма выплат будет зависеть от категории отеля.

Будут ли предприняты в нашей стране какие-то меры для привлечения туристов из других стран?

Заведующий сектором по связям с общественностью и СМИ Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде рассказал # о позиции Госагентства в вопросе открытия летнего туристического сезона.

По его словам, в Азербайджане главная задача – обеспечение безопасности здоровья населения. И все решения принимаются в зависимости именно от этого фактора, в том числе и по вопросу открытия границ, начала летнего сезона и т.д.

«Для правительства Азербайджана первоочередной задачей является защита граждан от коронавируса. Когда эта первостепенная задача будет решена, можно будет говорить о развитии разных направлений деятельности, в том числе в сфере туризма», – подчеркнул он.

В этом году Госагентство будет фокусировать свою деятельность, в первую очередь, на развитии внутреннего туризма. В связи с этим будут проведены отдельные маркетинговая и рекламная кампании, предлагаться соответствующие продукты.

При этом есть планы и по развитию международного туризма, но все будет зависеть от решений, принимаемых на глобальном уровне в мире и в Азербайджане в связи с пандемией. В нашей стране принята стратегия развития туризма, и в случае открытия границ, именно ей будут следовать. Если границы не будут открыты со всеми странами, то Госагентство рассматривает возможности налаживания туристических связей с определенными государствами на двухсторонней основе. Речь идет о странах, в которых вакцинация проведена на высоком уровне и охватила немалый процент населения.

В июне в Азербайджане пройдут матчи чемпионата Европы по футболу, и это соревнование фактически станет первым с момента пандемии мероприятием, на которое массово прибудут представители иностранных государств с туристической целью. По словам Гулузаде, это будет своеобразным тестом, который покажет, как контролируются туристические потоки в новых условиях, и обеспечивается безопасность здоровья населения и гостей. Напомним, что границы будут открыты не для всех болельщиков, а только для болельщиков тех стран, которые представлены в отборочном цикле.

Отвечая на вопрос о субсидировании некоторыми странами мира въездного туризма летом 2020 года, Гулузаде отметил, что Госагентство по туризму рассматривает вопрос субсидирования различных направлений деятельности, но в Азербайджане не относятся к этому фрагментарно, а изучают возможности реализации долгосрочной стратегии, комплекса мероприятий, охватывающих и размещение, и пассажироперевозки, и продвижение на рынках.

Глава Ассоциации отелей и ресторанов Самир Дюбенди в свою очередь сказал #, что сейчас мотивировать надо внутренних туристов и пропагандировать внутренний туризм, а не ждать открытия границ, восстановления авиаперелетов и т.д. Пока непонятно, что будет летом, это зависит во многом от эпидемиологической ситуации в мире. Поездки в большинство стран сейчас невозможны? и не стоит ожидать, что в скором времени что-то в этом плане существенно изменится.

Что касается внутреннего туризма, то административные границы на сегодняшний день открыты, есть возможность ездить в регионы, участвовать в разных видах отдыха. Отдых, смена впечатлений нужны каждому человеку. Туризм– наилучший инструмент для оздоровления граждан.

Дюбенди считает, что можно заимствовать опыт России, в которой в прошлом году запустили программу возврата туристам, отдыхающим на Родине, части средств, потраченных на путешествия. Он подчеркнул, что подобное будет эффективным в регионах с развитой туристической инфраструктурой.

«В ряде регионов она сложилась, появились новые туристические продукты, там есть где остановиться и что посмотреть. Я бы выделил в этом плане Ленкарань, Губу, Гусар, Гябяля, Огуз, Шеки. Можно также рассмотреть возможность выплат отелям дотаций, за счет которых те снизили бы цены на проживание»,– отметил он.

В стране существует система социальной защиты населения и в рамках этой системы, как говорит эксперт, надо подумать, в том числе, о туризме.

В Азербайджане действуют профсоюзы, которые продают туры в туристические объекты, находящиеся в их подчинении. По мнению Дюбенди, надо вовлекать в этот процесс и другие отели. Реанимацией профсоюзной системы в стране в целом, можно было бы позитивно повлиять на развитие внутреннего туризма.