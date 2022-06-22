Украинские защитники приближаются к Мелитополю, есть надежда на освобождение города от врага. Об этом городской голова Иван Федоров сообщил в видеообращении.

По словам Федорова, на Запорожском направлении линия фронта продвинулась на 10 километров.

«Хочу констатировать несколько фактов, чтобы поддержать и вернуть веру тем жителям нашим, которые находятся на оккупированных территориях. На сегодня наши героические вооруженные силы Украины существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация — в направлении Мелитополя. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные Силы», — сказал он.

Это весьма воодушевляющие новости. Интересно, какой представляется ситуация на южном фронте военным экспертам Украины? Кажется ли им вероятным уже скорое освобождение Херсона, а может и всего юга страны? Звучат разные предположения на этот счет, и вообще на тему победы Украины в войне – кто-то видит ее уже к началу осени, кто-то к концу года. Ситуацию в Украине комментируют для # известные украинские эксперты.

Глеб Парфёнов, глава департамента безопасности Центра политических исследований «Доктрина» (Киев):

— Следует в первую очередь отметить то, что до Мелитополя все еще остается 70 километров. И на войне это огромное расстояние. Поэтому говорить о серьезном продвижении рано.

Битва за Донбасс в ближайшие дни и недели станет второстепенной, так как поставленных задач ВС РФ не достигли. Максимум что смогут, так это взять Северодонецк, откуда ВСУ и так собирались выходить первоначально.

Сейчас следует ожидать активизации боёв на Херсонском и Запорожском направлении. Логичнее всего, конечно же, наступление на Херсон и зачистка Правобережья.

Запорожское направление в этом плане выглядит сложнее из-за расстояний и ландшафта. Голые степи не дают нужного укрытия для развития наступательного потенциала.

Наступление скорее всего будет в июле-августе. Что ловит россиян на том, что у них начинают кончаться людские ресурсы. Уже известно о том, как переводят в пехоту из других родов войск и как сокращают нормативы штата подразделений, чтобы они могли хотя бы на бумаге выполнять задачи.

Это ставит Кремль перед выбором — искать пути решения выхода из конфликта или же объявлять военное положение и частичную мобилизацию. Так как к концу лета проблема людских ресурсов будет слишком острой для ВС РФ. Но это также является и нарушением социального договора между населением и властью.

Потому сложно пока говорить об исходе войны, более-менее ясная картина будет уже ближе к середине августа.

Павло Лакийчук, военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Киев):

— Обстановка на фронтах продолжает быть напряженной. И ключевой точкой остается Луганщина – Северодонецк — Лисичанск. Обе стороны бросают туда все больше резервов. Русские пытаются выдавить наших с Севера. И скорее всего достигнут в этом успеха. Но овладение Северодонецком — это скорее политическая «победа», чем военная. Оборона Лисичанска находится в значительно лучшем тактическом положении. И бои за Северодонецк только дают время её больше укрепить.

Значительно опасней попытки охвата всей группировки. Пока враг, невзирая на титанические усилия, не достиг в этом значительного успеха, но опасность сохраняется. И довольно высокая. Если русским, несмотря на потери, удастся окружить Северодонецко-Лисичанскую группировку — это будет стратегический успех, который определит дальнейший ход войны. Если нет — думаю, россияне не смогут восстановиться до степени, необходимой для дальнейшего наступления.

Русские всецело сконцентрировались на наступлении на Северодонецк-Лисичанск, перебрасывают на это направление все возможные резервы с других участков фронта. Именно это позволило ВСУ перейти к наступлению на юге, нанести ряд контрударов на севере. Наступательные действия ВСУ на Херсонском направлении имеют не только оперативные цели — рассечь группировку противника, нарушить систему его логистики, а и стратегическое: Каховка — это отправная точка Северо-Крымского канала, который был жизненно нужен России для обеспечения более-менее нормального существования оккупированного Крыма, который в РФ считают частью Федерации. Когда в Кремле эту угрозу осознают — держаться за Каховку и Херсон они будут изо всех сил — перспективы «интеграции» т.н. ДНР/ЛНР весьма умозрительны, а Крым и сухопутный коридор к нему — реальный «чемодан без ручки», бросить нельзя… Поэтому фокус боевых действий может радикально поменяться по мере утраты Москвой победоносных иллюзий. Чем позже они это осознают, тем лучше для нас.

Пока продвижение наших войск на юге очень тяжелое, что объясняется подавляющим (пока) превосходством противника в средствах огневого поражения. И нехваткой механизированных подразделений. В степи наступает пехота.

Сможем ли мы изменить соотношение сил по мере поступления западных вооружений? Последние дни обнадеживают — тяжелая артиллерия и ракетные войска смогли уничтожить ряд складов боеприпасов и важных военных объектов в глубоком тылу противника. Подобным образом развиваются события и на морском ТВД. Если говорить о cоздании A2AD зоны в северо-западной части Черного моря, то доминирование в море Россия теряет точно. Это не только оперативные успехи, это и психологические победы. А морально-психологическое состояние войск — важнейший залог военного успеха.