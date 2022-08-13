Рейтинговые агентства S&P и Fitch приняли решение о понижении рейтингов Украины в иностранной валюте до выборочного и ограниченного дефолта в связи с реструктуризацией долга страны, сообщает Reuters.

По информации агентства, зарубежные кредиторы Украины согласились на два года заморозить выплаты по ее международным облигациям на общую сумму около 20 млрд долларов. В Fitch и S&P сочли эту сделку проблемной.

«Мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту», — заявили в S&P. Сообщается, что агентство понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD (выборочный дефолт).

В Fitch решили понизить долгосрочный рейтинг Украины до RD (ограниченный дефолт).