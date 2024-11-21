Администрация президента США Джо Байдена уведомила Конгресс о намерении списать долг Украины на $4,65 млрд. Это следует из письма Белого дома, с которым ознакомился Bloomberg.

Указанная сумма составляет половину от $9 млрд, которые Вашингтон предоставил Киеву в рамках одобренного в апреле пакета помощи на $61 млрд. Предполагалось, что эти средства, в отличие от другой помощи, предоставляются в качестве условно-возвратного займа, а президент США в случае необходимости может списать 50% этой суммы.

В Госдепе отметили, что списание долга «поможет Украине одержать победу, отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО».

Как пишет Bloomberg, Байден стремится направить Украине как можно больше помощи до прихода в Белый дом избранного президента Дональда Трампа. При этом предложение о списании долга уже встретило возражения со стороны республиканцев. Так, сенатор Рэнд Пол заявил, что будет добиваться голосования в верхней палате Конгресса, чтобы «не дать администрации Байдена переложить ответственность за долг Украины на американский народ».

Резолюцию Пола должны будут одобрить обе палаты Конгресса, а с учетом того, что Сенат контролируют демократы, это маловероятно, отмечает Bloomberg. Байден также может наложить вето на документ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом намерен потратить «каждый доллар» из одобренных Конгрессом средств до 20 января, когда в должность вступит Трамп. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что одной из одной из главных целей администрации Байдена в оставшиеся месяцы будет «поставить Украину в максимально сильную позицию на поле боя, чтобы она в конечном итоге оказалась в максимально сильной позиции за столом переговоров».

В свою очередь в Пентагоне уточнили, что на данный момент Украине согласована военная помощь на $9,3 млрд. Чтобы потратить эти средства до прихода Трампа, партии оружия планируется отправлять Киеву еженедельно, говорила представитель военного ведомства Сабрина Сингх. 20 ноября Пентагон сообщил, что США направят Украине очередной пакет военной помощи на $275 млн. (moscowtimes.ru)