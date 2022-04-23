Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен, заявил оператор линий электропередач Fingrid.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Yle.

Пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля.

Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в изменчивой геополитической ситуации.

Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3.

Экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.

Напомним, ранее Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с РФ.