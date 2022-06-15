«На практике это будет сделано таким образом, чтобы, например, когда Россия отправляет просителей убежища на финскую границу, все пункты пропуска могли быть закрыты для заявителей на международную защиту», — уточнила Пурра.

Административный комитет парламента Финляндии поддержал предложение закрывать границу с Россией в случае гибридных угроз, исходящих от Москвы. Параллельно закрытию будут приостановлены процессы рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, цитирует «Интерфакс» главу комиссии Риикку Пурру.

При этом, по ее словам, один пункт рассмотрения ходатайств о предоставлении останется открытым. Для этого он мог бы располагаться, например, в столичном аэропорту Вантаа. Важно, чтобы он не находился на границе с чужой страной, уточнила парламентарий.

Комиссия также требует, чтобы пограничникам были предоставлены достаточные полномочия для действий в условиях гибридной войны.

Вопрос закрытия границ с Россией стал объектом дебатов среди представителей финских властей. Возглавляемая Пуррой правопопулистская «Партия финнов» обвиняет правительство во главе с премьер-министром Санной Марин в нежелании закрывать границу и отказывать в праве давать убежище. Правительство поясняет, что такие инициативы не противоречат законодательству ЕС и международным соглашениям.