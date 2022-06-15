Административный комитет парламента Финляндии поддержал предложение закрывать границу с Россией в случае гибридных угроз, исходящих от Москвы. Параллельно закрытию будут приостановлены процессы рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, цитирует «Интерфакс» главу комиссии Риикку Пурру.
«На практике это будет сделано таким образом, чтобы, например, когда Россия отправляет просителей убежища на финскую границу, все пункты пропуска могли быть закрыты для заявителей на международную защиту», — уточнила Пурра.
При этом, по ее словам, один пункт рассмотрения ходатайств о предоставлении останется открытым. Для этого он мог бы располагаться, например, в столичном аэропорту Вантаа. Важно, чтобы он не находился на границе с чужой страной, уточнила парламентарий.
Комиссия также требует, чтобы пограничникам были предоставлены достаточные полномочия для действий в условиях гибридной войны.
Вопрос закрытия границ с Россией стал объектом дебатов среди представителей финских властей. Возглавляемая Пуррой правопопулистская «Партия финнов» обвиняет правительство во главе с премьер-министром Санной Марин в нежелании закрывать границу и отказывать в праве давать убежище. Правительство поясняет, что такие инициативы не противоречат законодательству ЕС и международным соглашениям.