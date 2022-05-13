Швеция и Финляндия отреагировали на заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана касательно их вступления в НАТО.

Как сообщает SVT, глава МИД Швеции Анн Линде выразила надежду, что все члены НАТО поддержат их заявку на вступление в Альянс.

«Ни послы НАТО, ни одна из 30 стран не представили ничего подобного. Я надеюсь, что мы сможем обсудить все, и если решим подать заявку на членство в НАТО, получим положительные уведомления от всех стран», — заявила она.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто призвал к терпению и поэтапному подходу к вопросу, пишет Sky News.

«Нам нужно немного терпения в этом типе процесса, это не происходит за один день … Давайте решать проблемы шаг за шагом», — сказал он.

Президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня заявил, что не положительно относится к решениям НАТО по Финляндии и Швеции.

Также Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция, являются «домом для многих террористических организаций».

В США заявили, что работают над разъяснением позиции Турции в отношении потенциального членства Швеции и Финляндии в Североатлантическом альянсе.

Напомним, кандидаты-члены на вступление в НАТО нуждаются в единодушной поддержке всех 30 государств-членов, чтобы иметь возможность присоединиться к Альянсу.