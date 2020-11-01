Financial Times: Россия не против территориальных уступок ради конца войны в Нагорном Карабахе

Россия открыта к возврату под азербайджанский контроль территорий, которые оккупировали силы Армении, если это поможет решению давнего конфликта в Нагорном Карабахе. Речь идет о территориях, которые окружают спорный населенный этническими армянами анклаве в Азербайджане.

Вопрос их контроля стал одной из причин, почему мирные переговоры в давнем конфликте не продвигались вперед. Армения захватила Нагорный Карабах, а также территории вокруг него в ходе войны, которая закончилась в 1994 году. ООН признает эти регионы принадлежащими Азербайджану.

Новые столкновения между силами Азербайджана и Армении длятся чуть больше месяца. За это время, азербайджанские войска взяли под контроль значительную часть в основном равнинных и плохо заселенных территорий на юге от Нагорного Карабаха. Но им не удалось добиться значительного успеха на горном севере.