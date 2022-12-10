Международная федерация футбола (ФИФА) завела дисциплинарное дело против Ассоциации футбола Аргентины из-за неспортивного поведения игроков команды в матче с Нидерландами в 1/4 финала чемпионата мира. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, разбирательство начали из-за слов нападающего Лионеля Месси и голкипера Эмилиано Мартинеса, заявивших о некомпетентности арбитра Антонио Матеу Лаоса. Также внимание ФИФА привлекло поведение аргентинцев во время празднования победы на поле, когда они кривлялись перед голландскими футболистами, и поступок хавбека Леандро Паредеса, умышленно выбившего мяч в сторону скамейки запасных соперника.