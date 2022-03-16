Международная федерация футбола (FIFA) внесла изменения в трансферный регламент в связи с ситуацией в Украине.

Как передает #, об этом сообщается на официальном сайте организации.

FIFA разрешает украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно будет зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён.

Отмечается, что переходы возможны, если украинским футболистам будет разрешён выезд из страны. Кроме того, клубы не смогут регистрировать более двух украинцев.