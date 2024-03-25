Сборная Азербайджана по футболу в понедельник встретится в рамках проекта FIFA series – Edition 2024 со сборной Болгарии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начало – в 20:00.

Главный арбитр встречи – Кристо Тохвер (Эстония), ему будут помогать Сандер Сага и Стен Клаасен (оба Эстония), четвертый арбитр – Ингилаб Мамедов (Азербайджан).

Другой матч в рамках проекта пройдет между Танзанией и Монголией и начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Ранее в рамках проекта FIFA series – Edition 2024 сборная Азербайджана одержала победу над командой Монголии со счетом 1:0, а болгары с таким же счетом одолели соперников из Танзании.

25 марта

17:00. Танзания – Монголия

«Лив Бона Деа Арена»

Главный арбитр: Эльчин Масиев (Азербайджан)

Помощники главного арбитра: Эльшад Абдуллаев и Парвин Талыбов (оба Азербайджан)

Четвертый арбитр: Рашад Ахмедов (Азербайджан)

25 марта

20:00. Азербайджан – Болгария

Главный арбитр: Кристо Тохвер (Эстония).

Помощники главного арбитра: Сандер Сага и Стен Клаасен (Эстония).

Четвертый арбитр: Ингилаб Мамедов (Азербайджан)