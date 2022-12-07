Международная федерация футбола (ФИФА) наказала Футбольный союз Сербии (FSS) за флаг страны с территорией Косово в составе в раздевалке национальной сборной во время чемпионата мира в Катаре, сообщает АР.

На флаге Сербии, помимо очертаний страны и государственного герба, также была расположена надпись: «Капитуляции не будет». Федерация футбола Косово ранее потребовала от ФИФА наказать коллег из Сербии за «агрессивный акт, противоречащий ценностям, которые передает футбол».

Сербская федерация будет обязана заплатить за это штраф в размере 20 тыс. швейцарских франков.

ФИФА также оштрафовала Хорватский футбольный союз (HNS) на 50 тыс. швейцарских франков за баннер болельщиков сборной с оскорблениями в адрес вратаря сборной Канады Милана Боряна, чья семья сбежала из города Книн после входа хорватских войск в 1995 году. На плакате фанатов было написано: «Книн 95: никто не бегает так быстро, как Борян».