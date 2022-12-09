Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который сейчас занимает должность главы отдела глобального развития Международной федерации футбола (ФИФА) заявил, что организация в будущем может продолжить проводить чемпионаты мира в зимний период.

«Если мы думаем о демократизации футбола, надо проводить чемпионаты мира в странах Африки, а там невозможно играть летом. Но по этому турниру в Катаре мы видим, что зимний чемпионат мира — вполне рабочий вариант.

Конечно, не все команды имели возможность хорошо подготовиться физически, но зато все подошли к соревнованиям свежими ментально, чего не скажешь о предыдущих чемпионатах. Раньше сборные начинали мировое первенство уставшими, потому что после сезона не могли психологически подготовиться», — передает слова Венгера L’Équipe.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября и продлится до 18 декабря 2022 года. Турнир проходит на восьми стадионах в пяти городах. Финальный матч состоится на «Национальном стадионе».

Ранее мировое первенство традиционно проводилось летом, но организаторы перенесли старт турнира на позднюю осень из-за слишком жаркой погоды в Катаре. В ведущих национальных чемпионатах из-за проведения ЧМ-2022 были сделаны длительные перерывы.