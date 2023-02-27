Голкипер «Астон Виллы» и национальной команды Аргентины Эмилиано Мартинес признал лучшим вратарем гола по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Церемония вручения наград The Best FIFA проходит в Париже.

18 декабря 2022 года в финале чемпионата мира — 2022 сборная Аргентины переиграла команду Франции и стала новым обладателем трофея.

Напомним, что Мартинес был признан лучшим голкипером чемпионата мира. Во время вручения трофея он приложил его к паху, что попало в трансляцию и бурно обсуждалось в обществе.

После завершения ЧМ он продолжал бурно праздновать победу своей команды. Так, в раздевалке он предложил устроить «минуту молчания» в честь Килиана Мбаппе, а позже во время празднования на родине расхаживал с куклой-младенцем с лицом французского нападающего.

Лионель Скалони, возглавляющий сборную Аргентины, получил приз лучшему тренеру года.

Аргентинский специалист стал обладателем награды The Best после победы на чемпионате мира 2022 года.

В тройку претендентов на премию ФИФА входили также Карло Анчелотти («Реал Мадрид») и Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»).