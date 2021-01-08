ФБР объявило награду за данные об установивших взрывчатку у Капитолия

Федеральное бюро расследования (ФБР) США объявило награду за информацию о лицах, установивших взрывчатку у Капитолия, сообщается на сайте ведомства.

«ФБР предлагает вознаграждение в размере до $50 000 долларов за информацию, ведущую к местонахождению, аресту и осуждению лиц, ответственных за установку самодельных бомб в Вашингтоне», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков у Капитолия в центре Вашингтона были обнаружены и обезврежены два взрывных устройства. Первое было найдено в комплексе зданий Капитолия, а второе — в здании Национального комитета Республиканской партии.(Газета.Ru)