ФБР и полиция Нью-Йорка предупреждали полицию Капитолия о штурме

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и департамент полиции Нью-Йорка предупреждали полицию Капитолия о возможных беспорядках во время протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал NBC.

Отмечается, что сотрудники ФБР даже встречались с десятком экстремистов, уже находящихся под следствием и желавших участвовать в протестах, чтобы предостеречь их от поездки в Вашингтон.

Кроме того, ФБР и партнеры на федеральном, местном уровне и уровне штатов собирали и делились данными в рамках подготовки к различным запланированным мероприятиям.(Газета.Ru)