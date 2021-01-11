ФБР и полиция Нью-Йорка предупреждали полицию Капитолия о штурме

Федеральное бюро расследований США (ФБР) и департамент полиции Нью-Йорка предупреждали полицию Капитолия о возможных беспорядках во время протестов сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом информирует телеканал NBC.

Отмечается, что сотрудники ФБР даже встречались с десятком экстремистов, уже находящихся под следствием и желавших участвовать в протестах, чтобы предостеречь их от поездки в Вашингтон.

Кроме того, ФБР и партнеры на федеральном, местном уровне и уровне штатов собирали и делились данными в рамках подготовки к различным запланированным мероприятиям.(Газета.Ru)

| 2021-01-11T12:17:58+04:00 11 января 2021, 13:54|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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