Фаучи назвал вакцинированных людей «тупиком» на пути коронавируса

Главный медицинский советник президента США Джо Байдена Энтони Фаучи заявил в воскресенье, что люди, прошедшие вакцинацию от COVID-19, становятся «тупиком» на пути распространения вируса, сообщает Голос Америки.

Выступая в программе «Лицом к стране» на канале CBS, Фаучи пояснил, что полностью вакцинированные люди могут не носить маски, даже если они являются бессимптомными носителями, поскольку уровень вируса у них в носоглотке гораздо ниже, чем у невакцинированных.

«Хотя случаи заражения вакцинированных есть, почти всегда они являются бессимптомными носителями, и уровень вируса настолько низок, что крайне маловероятно, что они будут передавать его», – сказал Фаучи.

«Пройдя вакцинацию, вы не только защищаете свое здоровье и здоровье вашей семьи, но вы также вносите вклад в здоровье сообщества, предотвращая распространение вируса, – добавил он. – Иными словами, вы становитесь тупиком на пути вируса. А когда вокруг вируса возникает много тупиков, ему некуда идти».

Фаучи выразил надежду, что рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний по поводу ослабления требований ношения масок побудят тех, кто еще не прошел вакцинацию, привиться.