Огромные объемы пластикового мусора – серьезная экологическая проблема для мира в целом, и для Азербайджана в частности. О том, что необходимо предпринимать меры для ее устранения, шли разговоры не один год. Но конкретные шаги стали предприниматься только недавно и пока непонятно, каким будет результат. Так, в столице начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора. С 1 января были запрещены полиэтиленовые пакеты–до 15 микрон. В магазинах стали использовать более толстые полиэтиленовые пакеты, хотя большинство потребителей особой разницы не увидели. Однако и очень тонкие кульки по-прежнему можно встретить в продаже.

Сейчас начался очередной этап, в рамках которого Азербайджан попрощался с одноразовой посудой.

Борьба с одноразовым пластиком идет по всему миру. Во Франции запрещено производство и продажа пластиковых стаканчиков, столовых приборов, трубочек, крышек для стаканов. В 2022 г. запретят даже пластиковые игрушки. Полый отказ от одноразового пластика – к 2040 году. В Германии идет замещение пластиковых предметов изделиями из стекла, металла, дерева или бумаги. В Польше одноразовую посуду повсеместно меняют на картонную, а приборы – на деревянные. Великобритания к 2041 г планирует свести пластиковые отходы к нулю. Уже исчезли трубочки для напитков, пластиковые пакеты, ватные палочки, одноразовая пластиковая посуда и трубочки.

Мы от Европы в этом вопросе решили не отставать, и в республике с 1 июля вступил в силу запрет на ввоз, производство и продажу пластиковых палочек для размешивания, вилок, ножей, ложек, тарелок и чашек, предназначенных для одноразового использования. Использование такой продукции запрещено в объектах торговли, общепита и др.

Данный запрет вызвал неоднозначную реакцию. Некоторых возмутило, что одноразовую пластиковую посуду запретили вместо того, чтобы позаботиться о ее переработке. Кто-то шутит на тему того, что теперь на пикник придется брать тяжеленые сервизы. Но есть и те, кто искренне порадовались такому решению, ведь если оно поспособствует тому, что природа хоть немного станет чище–это уже будет не зря. Конечно, если все будет работать, как задумано, ведь мало принять закон, нужно чтобы он неукоснительно исполнялся.

Для того чтобы запрет работал, предусмотрена система существенных штрафов. Согласно изменениям, внесенным в Кодекс об административных правонарушениях АР, при обнаружении этих материалов должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1000 до 1500 манатов, а юридические лица — от 3000 до 4000 манатов.

За повторение данного административного проступка в течение месяца должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1500 манатов до 2000 манатов, юридические лица — от 4000 до 5000.

С одной стороны, у торговых точек было немало времени, чтобы реализовать имевшиеся запасы, с другой– есть небольшие объекты, специализировавшиеся преимущественно на продаже такой посуды.

Кстати, в супермаркетах, которые обошла корреспондент #, одноразовая пластиковая посуда действительно исчезла.

Но до сих пор непонятно, что будут делать объекты фаст-фуда, предлагавшие своим посетителям одноразовые столовые приборы, а также кафе с услугой доставки, ведь они также прилагали к блюдам одноразовые ножи, вилки и ложки. Некоторые заведения готовы к переменам, и уже анонсировали их на своих соцстраницах, но многие пребывают в растерянности. Клиенты тоже недоумевают, как они, скажем, будут пользоваться бумажными соломинками вместо пластиковых.

Ранее заведующий сектором министерства экологии и природных ресурсов Мехман Набиев заявил, что частные компании приступили к производству альтернативных видов одноразовой посуды и столовых приборов.

Как сказал # представитель организации «Устойчивый Кавказ» в Азербайджане Фуад Багиров, альтернатива пластику есть. Это, в частности, разлагаемая посуда, сделанная из крахмала, в ней нет вредных веществ, и одно время ее предлагали в столице. Именно такую посуду надо внедрять.

«Могу только поддержать принятое правительством решение по борьбе с пластиковыми отходами. Многие считают, что одноразовую пластиковую посуду используют нечасто, но это не так, особенно в летнее время. Пластик–большая угроза, которая на разных уровнях негативно влияет на жизнь человека. Во-первых, производство пластика сопровождается вредными выбросами, что приближает глобальное потепление. Часто в пластик добавляют пластификаторы, которые при нагревании выделяют канцерогенные вещества. Так, многие торговые объекты летом выставляют на солнце пластиковые баллоны с водой, и в итоге такая вода становится вредной для употребления. Нет среднего периода распада пластика, процесс занимает от 200 до 1000 лет»,– отметил он.

А когда пластик измельчают, он становится микропластиком и представляет огромную опасность. Недавно, как говорит эксперт, в Великобритании провели анализ различных марок соли, и в половине из них обнаружили пластик. И вполне вероятно, что в той соли, которую мы потребляем, также будут частицы микропластика. То есть пластик, который мы выбрасываем, в итоге возвращается к нам с продуктами питания.

Пластик самым негативным образом влияет на животный мир, и речь, как о диких, так и о домашних животных. Например, коровы в нашей стране часто едят пластиковые пакеты, в результате чего у них возникает ощущение сытости, а потом этот пластик попадает к людям в молоке и молочных продуктах, в мясе.

«Ситуация с пластиковыми отходами на самом деле критическая. За последние 10 лет произведено больше пластика, чем за предыдущие 100 лет. Ученые подсчитали, что к 2025 году в мировом океане на каждые три килограмма рыбы будет приходиться килограмм пластика, а к 2050 году пластика в океане будет больше, чем рыбы», –подчеркнул Багиров.

Нужно как можно реже использовать пластик, выбирая вместо полиэтиленовых пакетов авоськи и матерчатые сумки, а вместо пластиковых бутылок –стеклянные.

Наше государство, как говорит эксперт, делает правильные шаги для сокращения пластиковых отходов, но есть сложности с исполнением. Впрочем, высокие штрафы заставят соответствующие объекты следовать закону.

В последнее время много говорится не только о запрете, но и о переработке пластика. Но для эффективной переработки сначала нужен ответственный подход граждан к сортировке мусора. Однако выше упомянутые контейнеры для раздельного сбора мусора до сих пор не распространены повсеместно. Да и одного их наличия мало–многие все равно бросают все в одну кучу. А если и сортируют, то пищевые и прочие отходы все равно выбрасывают в полиэтиленовых кульках, так что в обоих контейнерах присутствует пластиковый мусор.

Но, по словам Багирова, последнее– не страшно. Главное, чтобы граждане сортировали мусор. Ведь тогда в тех контейнерах, которые предназначены для смешанных и пищевых отходов, доля пластика будет невелика, и это значительно облегчит дальнейшую сортировку.

Проблема, как отметил эксперт, в другом– на сегодняшний день даже в передовых странах Европы, обладающих передовыми технологиями переработки пластика, перерабатывают всего 25% пластика. А отечественные технологии переработки наверняка отстают от европейских. Нужно совершенствоваться в данной сфере.