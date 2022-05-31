Операционная компания Baku City Circuit (BCC) сегодня провела очередной семинар для представителей СМИ, освещающих Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Представителей СМИ поприветствовал национальный пресс-секретарь BCC Тураб Теймуров и вся команда, задействованная в работе с журналистами.

До главного события – гоночного уик-энда остаются считанные дни. С большим успехом раскупаются билеты – ожидается большой наплыв туристов в Баку.

Баку принимает Формулу — 1 уже в шестой раз. В этом году Гран-при Азербайджана состоится 10-12 июня.

В программу бакинского этапа Формулы – 1 практически в полной мере возвращаются развлекательные мероприятия.

«Зрителей ждут сюрпризы. Уверен, что развлекательная программа удивит многих. Будет много оригинальных проектов и большая фан зона на бульваре», — говорит # Тураб Теймуров, подчеркивая, что ближе к старту Формулы развлекательная программа будет обнародована детально.

Ну, а самое главное событие – финальный этап гонки состоится 12 июня в 15:00.

На бульвар также возвращается любимая всеми поклонниками королевских гонок автограф – сессия, однако кто из пилотов будет готов пообщаться с фанатами и подписать открытки, пока что неизвестно.

Еще одно волнительное для фанатов событие – прогулка по пит-лейну, также будет доступна для фанатов.

В этом году Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет без традиционных концертов с участием мировых звезд.

Как сообщил # Т.Теймуров, это решение продиктовано вопросом безопасности зрителей, учитывая, что пандемия коронавируса все еще не отступила. Есть надежда, что эти концерты вернутся в следующем году.

Фотографы, аккредитованные на Гран-при Азербайджана получат возможность снимать гонку с крыш 7 зданий, расположенных вдоль гоночной трассы, а также с помощью специальных «окон для съемок», также расположенных по периметру трассы.