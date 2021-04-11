Фахреттин Алтун: Ракетными обстрелами Гянджи Армения пыталась отомстить за свое поражение на фронте

Зверства, совершенные армянами как против людей, так и в отношении памятников культуры, недопустимы.

Об этом журналистам заявил сказал руководитель Управления по коммуникациям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун, находящийся в составе делегации Тюркского совета с визитом в городе Гяндже, передает Report.

«Гянджа — один из крупнейших городов Азербайджана. Люди здесь были убиты в результате ракетного обстрела ночью, во сне. Это неприемлемо. В Гяндже погибло более 20 человек. Армения попыталась повторить здесь трагедию в Ходжалы. Так она хотела отомстить за поражение на фронте. Мы всегда будем рядом с братским Азербайджаном», — добавил Ф.Алтун.

| 2021-04-11T19:52:40+04:00 11 апреля 2021, 20:39|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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