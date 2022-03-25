До конкурса «Евровидение» — 46 дней, а рейтинг потенциальных победителей остается неизменным, даже после того, как все страны определились со своими песнями.

Премьера конкурсной песни Fade To Black нашего представителя Надира Рустамли также не спасла ситуацию – по данным букмекерских ставок, певец не поднялся ни на одну ступеньку выше, и это – несмотря на то, что евроконкурсная композиция Азербайджана покорила многочисленных фанатов «Евровидения». На сайте Eurovisionworld, публикующем таблицу рейтинга участников конкурса согласно данным букмекерских контор, Азербайджан так и остался на 16 позиции.

В то же время, клип Надира на песню Fade To Black на YouTube канале «Евровидения» собрал уже почти полмиллиона просмотров. Многочисленные комментарии там же подтверждают удачный выбор Азербайджана:

«Надир, браво! Сильно и эпично», «Его голос это просто wow». Лусиано Гонзалес из Испании написал, что Азербайджан – единственная страна на «Евровидении» в этом году, которая заслуживает победу безоговорочно: «Прекрасная песня, чарующий голос, не терпится увидеть Надира на сцене. Это мог бы быть самый яркий победитель за всю историю конкурса», — пишет он. А Томас Вебер из Дании считает Fade To Black самой недооцененной песней в этом году: «Самая недооцененная песня! Не могу понять, почему?! Она настолько пронзительна и великолепна, что я бы даже не стал обсуждать победителя! Вперед, Азербайджан!», — написал фанат евросонга.

Также много слов поддержки в адрес Надира Рустамли исходит от поклонников конкурса из Беларуси и Грузии.

Напомним, что Беларусь в этом году не примет участия в «Евровидении». Членство Белтелерадиокомпании (БТРК) в Европейском вещательном союзе, который является организатором «Евровидения», было приостановлено в мае. К этому привел конфликт из-за песни группы «Галасы ЗМеста» из Беларуси. В песне высмеивались участники протестов в стране против Александра Лукашенко. В связи с этим Беларусь была отстранена от участия в конкурсе. Европейский вещательный союз объяснил свое решение тем, что поданная страной заявка ставит под сомнение неполитический характер конкурса и может подорвать его репутацию.

Россия в этом году также не сможет попасть на песенный конкурс. Это решение было принято также Европейским вещательным союзом как санкция против военной операции РФ в Украине.

Между тем, Украина твердо расположилась на верхней ступеньке всевозможных официальных рейтингов, в том числе и на том же Eurovisionworld. Европа хором пророчит победу в конкурсе «Евровидение» — 2022 Украине.

Но мнения обычных фанатов конкурса расходятся с данными букмекерских контор. Так, снова возвращаясь к Eurovisionworld и фанатскому голосованию Еurovision polls на данном ресурсе, видим, что фанаты конкурса не видят Украину в победителях, а в тройку лидеров выводят Италию, Швецию и Испанию. Азербайджан в данном рейтинге на данный момент занимает 7 позицию, в то время как Украина лишь 8 место.

Однако, есть еще достаточно времени, чтобы очаровать Европу великолепным голосом Надира Рустамли и поверить в победу Азербайджана. Ведь пока, как верно отмечают европейские фанаты, Fade To Black — это самая недооцененная песня в рейтинге.