Facebook заключил договор об оплате контента с двумя крупнейшими медиакомпаниями Австралии

Компания Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, заключила соглашения с двумя крупнейшими австралийскими медиакомпаниями News Corp и Nine Entertainment, согласившись оплачивать их новостной контент. Об этом во вторник сообщает издание Sydney Morning Herald.

По его данным, после нескольких недель переговоров News Corp, Nine Entertainment и Facebook заключили сделки, в рамках которых цифровой гигант будет платить за новости, а также за видео- и фотоматериалы. В соглашении будут участвовать все австралийские СМИ, принадлежащие этим медиакомпаниям, в том числе ведущие издания страны — газеты The Australian, Sydney Morning Herald, Age, Daily Telefraph и Herald Sun. Ожидается, что Facebook будет оплачивать контент, размещенный на его новостной платформе и в сервисе Facebook Watch.

Также сообщается, что до заключения сделки с News Corp и Nine Entertainment Facebook подписал соглашения с рядом небольших региональных и независимых СМИ Австралии. Переговоры с вещательной корпорацией ABC и местным отделением британской The Guardian продолжаются.