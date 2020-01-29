Facebook собирал данные об активности пользователей вне соцсети

Американская компания Facebook сообщила, что занималась сбором данных об активности своих пользователей на сайтах, использующих инструменты Facebook для бизнеса. Информация об этом содержится в заявлении компании, опубликованном во вторник, сообщает ТАСС.
Компания сообщила, что анализирует «действия вне Facebook» для персонализации контента, получаемого пользователями сети. «Действия вне Facebook включают ваше взаимодействие с компаниями и организациями, о котором они нам сообщают», — говорится в заявлении. Как утверждает справочный центр Facebook, корпорация анализирует данные об открытии приложений или входе в них через Facebook, просмотре контента, поиске товара, его добавлении в корзину и приобретении, а также о совершении пожертвований.
В Facebook утверждают, что теперь пользователи смогут управлять информацией, предоставляемой компании для анализа. В частности, вводится функция «очистить историю», позволяющая владельцу аккаунта осуществить «отключение журнала действий вне Facebook». По информации газеты The Washington Post, эта функция будет схожа с функцией очищения истории интернет-браузера. Она позволит удалить информацию о посещении сайтов, но не ограничит компанию в дальнейшем отслеживании пользовательской активности.
Газета также сообщила. что Facebook собирала данные, касающиеся личной жизни пользователей, в том числе информацию о посещении в интернете страниц медицинских компаний, страховых агентств и бюро кредитных историй.