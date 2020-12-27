Facebook переводит дочерние компании из Ирландии в США на фоне судебной тяжбы

Американская корпорация Facebook возвращает часть своих дочерних компаний из Ирландии обратно в США. Как сообщила в субботу британская газета The Times, корпорация пошла на такой шаг на фоне судебной тяжбы с властями Соединенных Штатов.

В феврале Служба внутренних доходов (IRS, налоговое ведомство) США подала иск к Facebook в суд Сан-Франциско (штат Калифорния) по обвинению в неуплате налогов. Претензии IRS касаются передачи корпорацией в 2010 году прав на интеллектуальную собственность своей дочерней компании, зарегистрированной в Ирландии, за $6,5 млрд. В результате этих действий Facebook выплачивала корпоративный налог в Ирландии по ставке 12,5%, в то время как в Соединенных Штатах он составляет 35%. Американский регулятор полагает, что в ходе осуществленной финансовой операции стоимость прав была сильно занижена.

Как отмечает газета, благодаря действующему ирландскому режиму налогообложения, холдинговая компания Facebook в республике по итогам 2018 года заплатила всего лишь $101 млн в виде налогов с прибыли размером более $15 млрд.

«Права пользования объектами интеллектуальной собственности, касающиеся наших международных операций, были возвращены обратно в США в июле текущего года. Мы считаем, что это соответствует требованиям по изменению налогового законодательства, которые поддерживают политики по всему миру», — приводит издание слова представителя Facebook. The Times подчеркнула, что тем самым корпорация пытается не допустить штрафа, который в случае проигрыша в калифорнийском суде составит $9 млрд.(ТАСС)