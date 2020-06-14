Facebook обвинили в «наркоторговле»

Экс-советница основателя Apple Стива Джобса Джоанна Хоффман заявила, что социальная сеть Facebook занимается торговлей «наркотиками». Об этом сообщает CNBC.

Она объяснила, что «наркотиком» является «гнев».

Бывшая советница Джобса выразила уважение компании Facebook, а также добавила, что некоторая деятельность социальной сети рушит «саму ткань демократии и человеческих отношений».

«Когда я смотрю на Facebook, я начинаю думать, действительно ли их поведение продиктовано невежеством или это следствие чего-то, что гораздо темнее, чем кажется», — подчеркнула Хоффман. (Газета.Ру)