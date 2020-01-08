FAA запретила полеты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами

Федеральная авиационная администрация США (FAA) запретила невоенным американским самолетам совершать полеты в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского и Оманского заливов.

Как передает «Коммерсантъ», об этом сообщается в Twitter регулятора. Ограничения связаны с ракетными ударами по военным базам США в Ираке.

«FAA будет продолжать мониторинг событий на Ближнем Востоке. Мы продолжаем координировать свои действия с нашими партнерами по национальной безопасности и делиться информацией с американскими авиаперевозчиками и иностранными властями гражданской авиации»,— говорится в сообщении регулятора.

Сегодня Иран атаковал военные объекты коалиционных сил США в Ираке. Как сообщил представитель Пентагона Джонатан Хоффман, было выпущено более десятка ракет по двум военным базам в Асаде и Эрбиле. Ответственность за атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР). В заявлении говорится, что Иран начал операцию под названием «Мученик Сулеймани» в ответ на убийство командующего иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.