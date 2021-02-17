«F&F — 2011» обещал рай жильцам дома на улице Дилары Алиевой – теперь люди живут в разрушенном здании…

Согласно Конституции Азербайджана, судебная власть в стране является полностью независимой. Однако, принятие в Азербайджане судебного решения вовсе не гарантирует его исполнения.

На днях в # обратились жильцы дома 141 по улице Дилары Алиевой, находящегося на территории Насиминского района.

По их словам, их дом внесен в реестр архитектурных домов Баку. «31 мая 2018 года исполнительная власть города Баку издала распоряжение, предоставляющее Жилищно – строительному кооперативу «F&F -2011» право строительства на территории нашего дома торгового центра, офиса и жилых объектов. Прежде чем приступить к строительным работам, кооператив должен был обеспечить наш переезд. Руководители кооператива встретились с нами и пообещали решить дело «полюбовно». Некоторым пообещали выплатить достойную компенсацию, другим квартиру в новом здании, который будет построен на месте нашего дома. Но все это оказалось ложью. ЖСК «F&F – 2011» приступил к работам по сносу, невзирая на то, что в данном здании продолжали проживать люди. Была разрушена часть стены дома, также нанесен ущерб и крыше дома. Деформации подверглась конструкция всего здания. Были приведены в непригодное состояние водопровод, электроснабжение и газоснабжение», — сообщили нам жильцы.

По словам жильцов, они пожаловались в Насиминский районный суд, требуя возмещения нанесенного им ущерба. «Насиминский суд удовлетворил наш иск. Решением суда от 29 августа 2019 года компания ЖСК «F&F-2011» должна была компенсировать нанесенный нам ущерб. Несмотря на то, что ЖСК подал апелляционную и кассационную жалобы, Апелляционный и Верховный суды отказались удовлетворить эти жалобы», — сказали нам жильцы.

Как отметили жалобщики, они также сообщили о случившемся в Министерство по чрезвычайным ситуациям и в Государственный комитет по строительству и архитектуре.

«Агентство по контролю за безопасностью в строительстве МЧС провело экспертизу и установило, что работы по сносу проводились с нарушением норм безопасности. После этого исполнительная власть города Баку отменила свое распоряжение от 31 мая 2018 года, предоставляющее «F&F -2011» право строительства на этой территории торгового центра. А Госкомитет по строительству и архитектуре обратился в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении руководителей ЖСК «F&F -2011», нанесшего урон историческому зданию», — сообщили они #.

Казалось бы, проблему жильцов дома 141 по улице Дилары Алиевой можно считать решенной. Но пострадавшие до сих пор не могут получить выделенные им судом деньги. Как заявил нам один из жильцов Фаик Алескеров, cуд наложил арест на собственность ЖСК «F&F -2011», и она должна быть выставлена на аукцион. “Только после продажи этой собственности, мы можем рассчитывать на получение компенсации. Неизвестно, когда будет осуществлена эта продажа. Пока же нам приходиться жить в полуразрушенном доме. Также не понятно, были ли привлечены к уголовной ответственности руководители кооператива. В 2018 году со мной встретился следователь Генпрокуратуры Ильгар Сафаров. Он сказал, что руководители кооператива обязательно будут привлечены к уголовной ответственности. Впоследствии этот же этот следователь предложил мне помириться с руководством кооператива. Непонятно, было ли возбуждено уголовное дело, и если да, то было ли оно завершено», — сказал нам Фаик Алескеров.

Мы решили выяснить, соответствуют ли действительности высказывания жильцов дома 141 по улице Дилары Алиевой. Нам удалось раздобыть решение Насиминского районного суда, а также решения Апелляционного и Верховного судов по апелляционной и кассационной жалоб ЖСК «F&F -2011»

Нам также удалось ознакомиться с результатами экспертизы, проведенной Агентством по контролю за безопасностью в строительстве и с решением исполнительной власти об отмене собственного распоряжения от 31 мая 2018 года о предоставлении Жилищно – строительному кооперативу «F&F -2011» права строительств на территории дома 141 по улице Дилары Алиевой.

Как всегда, сохраняя объективность, мы попытались выяснить и позицию ЖСК «F&F -2011».

Как сообщила нам помощник главы кооператива ЖСК «F&F -2011» Рена Меликова, кооператив не нарушал никаких законов. На наше возражение о том, что у нас есть на руках постановление Насиминского районного суда о нанесении ущерба дому 141 по улице Дилары Алиевой, помощница всего лишь извинилась, отметив, что не знает подробностей.

Мы также попытались, выяснить было ли возбуждено уголовное дело в отношении руководства ЖСК «F&F -2011». К сожалению, следователь Генпрокуратуры Ильгар Сафаров отказался ответить на наши вопросы.

# обратилось в отдел исполнения Насиминского района, где судебный исполнитель Парвиз Бабаев подтвердил факт выставления на продажу собственности ЖСК «F&F – 2011». «Теперь ожидаем продажу этой собственности», — сказал судебный исполнитель.

Одним словом, получается следующая чисто азербайджанская картина: ИВ Баку дала разрешение недобросовестной компании на строительство, компания, естественно, не выполнила свои обязательства перед жильцами дома, разрешение на строительство было аннулировано, суд вынес решение в пользу жильцов, и в итоге… — люди живут в полуразрушенном доме, и неизвестно, кто и когда им заплатит компенсацию за причиненный ущерб. И самое главное, непонятно, кто-то ответит за это?