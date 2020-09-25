Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

«В связи с отсутствием безопасности, этой неопределенностью среди ученых, когда мы не знаем, будет ли в феврале вакцина, мы пришли к решению, что мероприятие должно быть отложено. Школы самбы не имеют времени, финансовых и организационных возможностей, чтобы подготовиться к его проведению в феврале», — заявил глава Независимой лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра.