Ежегодный карнавал в Рио-де-Жанейро отменили из-за коронавируса

Организаторы знаменитого ежегодного карнавала в Рио-де-Жанейро отменили его проведение в феврале 2021 года из-за ситуации с коронавирусом, пишет портал G1.
Карнавал в крупнейшем городе Бразилии традиционно проводится с пятницы по вторник перед Великим постом.
«В связи с отсутствием безопасности, этой неопределенностью среди ученых, когда мы не знаем, будет ли в феврале вакцина, мы пришли к решению, что мероприятие должно быть отложено. Школы самбы не имеют времени, финансовых и организационных возможностей, чтобы подготовиться к его проведению в феврале», — заявил глава Независимой лиги школ самбы (LIESA) Жорже Кастанейра.
Он не исключил, что в случае появления эффективной вакцины праздник, который привлекает в Рио-де-Жанейро огромное число туристов, все же удастся провести в более позднее время.(РИА Новости)