Явка на президентских выборах во Франции по данным на 17:00 по местному времени составила 65%, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на Министерство внутренних дел.

«Уровень участия в первом туре президентских выборов в это воскресенье в 17:00 составляет 65%. Уровень ниже, чем зафиксированный в 2017 году, когда он составил 69,42%», — говорится в сообщении.

Согласно данным exit poll, лидируют на выборах президент Франции Эммануэль Макрон и кандидат от правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, пишет журнал Paris Match Belgique. Они набрали по 24% голосов.

Глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон занял третье место с 19% голосов. За ними следуют кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс и лидер партии «Отвоевание» (Reconquête) Эрик Земмур — у каждого по 8%.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства (50% плюс один голос), потребуется второй. Он намечен на 24 апреля.