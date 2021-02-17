«Евротройка» и США проведут встречу по Ирану и Ближнему Востоку 18 февраля

Главы МИД стран «евротройки» — Франции, Германии и Великобритании — встретятся в Париже 18 февраля, чтобы вместе с коллегой из США обсудить в формате видеоконференции тему Ирана и безопасности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает в среду МИД Франции.

«Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан примет 18 февраля в Париже своих коллег из ФРГ и Великобритании Хайко Мааса и Доминика Рааба. К ним в режиме видеоконференции присоединится госсекретарь США Энтони Блинкен. На встрече будут обсуждаться Иран и региональная безопасность на Ближнем Востоке в рамках регулярных дискуссий по этим темам», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

| 2021-02-17T17:43:06+04:00 17 февраля 2021, 20:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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