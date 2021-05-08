Евросоюз внес залог за освобождение грузинского оппозиционера Мелии

Евросоюз заплатил залог за освобождение председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелия, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЕС в Грузии.

Сумма залога составила около 11,5 тыс. долларов. Внесение залога последовало за соглашением, которое политические партии при посредничестве Евросоюза достигли 19 апреля. В представительстве ЕС отметили, что данное решение направлено на прекращение политического кризиса в Грузии. Ожидается, что этот шаг облегчит присоединение всех избранных членов парламента к соглашению.

Напомним, 17 февраля Тбилисский городской суд вынес решение об аресте политика из-за неуплаты залога в 40 тыс. лари ($12 тыс.) по делу о беспорядках летом прошлого года. На следующий день сотрудники полиции попытались задержать Мелию, однако его соратники не пустили полицейских в офис партии. Политик, а также его сторонники, которые оказывали сопротивление полиции, были задержаны 23 февраля. Это привело к политическому кризису в стране и отставке грузинского премьера Георгия Гахарии (aif.ru).