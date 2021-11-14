Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 15 ноября, расширят санкции против Беларуси. Штрафные меры будут распространены на авиакомпании и турагентства, которые предположительно причастны к переправке мигрантов к границе Беларуси с ЕС, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель 14 ноября.

«Мы дадим зеленый свет расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, с тем чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, что участвует в перевозке мигрантов в эту страну», — сказал Боррель в интервью французскому еженедельнику Le Journal du Dimanche.

По словам главы европейской дипломатии, под санкции — визовые запреты и замораживание имущества — могут подпасть руководители авиакомпаний и туристических агентств. Под санкциями могут оказаться и около 30 белорусских чиновников, предположительно причастных к критической ситуации с мигрантами на границе, добавил Боррель. (DW)